Turismo di primavera: i posti sconoscuti delle Marche tra natura, borghi e funghi delle “streghe”

Cosa può dire - gusto a parte - un piatto di "Bigoli con la Cicoria"? Quale mondo si muove senza clamori dietro i "Cappellacci al formaggio con crema di zucca e tartufo nero"? Gli "Gnocchi al sugo d'anatra", il bianchello del Metauro, il "Filetto di maiale con salsa pericordina" sono solo voci di un menù o specchi di una dimensione italiana, le Marche del nord , magnifica, discreta e tutta da esplorare? Per il quinto anno consecutivo L'Itinerario della Bellezza, un progetto della Confcommercio di Pesaro e Urbino , costruisce dalla città del musicista Gioacchino Rossini, capitale della Cultura Italiana 2024, le tappe di un viaggio del turismo di qualità che gioca la potente carta dell'enogastronomia per far scoprire durante tutta la Primavera un entroterra fatto di borghi secolari, rocche, chiese, monti ed eremi del silenzio che si manifestano all'improvviso in mezzo alla natura tra Mombaroccio, Mondavio, Montefelcino, Fossombrone, Acqualagna, Fonte Avellana, Apecchio, Sassocorvaro e Sant'Angelo in Vado. Poi, al culmine di una cavacata tra passato e presente, ecco la bella Cagli, col vecchio orologio che splende di sera in cima al Palazzo del Comune, e il piccolo gioiello di Frontone che da uno sperone di roccia guarda il massiccio del Monte Catria e le colline di Raffaello Sanzio che ricordano un suo quadro.

APPROFONDIMENTI LE TAPPE Tutti i luoghi di una meraviglia da scoprire: le Marche del nord

Nulla nell'Itinerario è fatto a caso. Quest'anno si celebrano i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro, il duca che pensò Urbino come città ideale: controllava l'area coi metodi sbrigativi e spesso spietati del Cinquecento, ma ha lasciato tracce ovunque fornendo alle Marche del nord un'impronta che lo caratterizza come uno dei mecenati del Rinascimento, secondo solo a Lorenzo de' Medici. L'entroterra di Pesaro è sempre più spesso meta di turisti a caccia della natura, di una "lentezza" che rilassa lo spirito e che diventa una chiave per scoprire un comprensorio unico, le sue tradizioni gastronomiche, le tracce di arte e storia disseminate nella zona.

I fine settimana gastronomici ideati dall'associazione, promossi dalla Camera di Commercio delle Marche, vanno avanti anche nell'ultimo scorcio di aprile e poi a maggio e a giugno. C'è un opuscolo tascabile - "Week End Gastronomici Primavera 2022", una guida chiara e ben fatta da tenere in macchina - ma tutte le notizie (il calendario, i ristoranti che aderiscono all'iniziativa, i menù e la descrizione dei luoghi) possono essere consultati anche su due siti internet: www.ascompesaro.it e www.le marchediurbino.it. Sono state allestite pagine Facebook e Instagram: Confturismo Pesaro e Urbino, Itinerario della Bellezza, Confcommercio Marche Nord, Ristoratori+-Fipe Marche Nord. Su Instagram i link sono questi: itinerario_della_bellezza e poi confcommerciomarchenord.

La cosa ha uno scopo promozionale - inutile non dirlo - ma nasce da qualcosa di più. Notizie, foto e apprezzamenti sul pesarese e sulle colline di Urbino, dove Raffaello addestrò il suo genio, appaiono sempre più spesso sui siti europei che si occupano di turismo. Il che si traduce in visite, curiosità, richieste di informazioni. «Noi italiani - scrive Amerigo Varotti, direttore della Confcommercio Pesaro nella pubblicazione curata da Sergio Zidda e impaginata dalla "Exnovo Design" - abbiamo una grande riserva di energia con cui costruire il futuro: non il petrolio, ma la bellezza, che è storia, arte, cultura, ambiente, qualità dei prodotti e del patrimonio agroalimentare. L'Itinerario nasce da questi presupposti per valorizzare la magnifica terra marchigiana». Caprile, un piccolo posto in una valle silenziosa sotto il Catria, spiega la ricetta di una terra che riscuote sempre più successo: le case di pietra attirano visitatori a caccia della natura, della tranquillità e di un modo di vivere lontano da tutto.

Nel libricino, scritto in modo chiaro (inclusa la dimensione dei caratteri), c'è, per ogni località, una descrizione storica dei luoghi (ecco Pergola, Novafeltria, Montecalvo in Foglia, Tavoleto, la stessa Urbino, Borgo Pace, Sassocorvaro Auditore) e poi, per ogni luogo, un locale tipico da dove partire per scoprire il circondario. I prezzi sono "calmierati": 22-25 euro a persona. Ogni locale offre un menù, deciso d'intesa con l'associazione, che racconta il territorio e i suoi segreti. Oggi, 24 aprile, il calendario suggerisce Colli al Metauro (frittatine con verdure e coniglio in porchetta alla trattoria “Al Mandorlo”, e poi Novafeltria (“La Locanda dei Venti” con gli strozzapreti strigoli e ganciale e le quaglie al forno), Montecalvo in Foglia (“La Vigna”) e per domani, 25 aprile, il viaggio porta a Carpegna (da "Silvana" ci sono i passatelli su fonduta di casciotta urbinate) e a Vallefoglia, dove “La Nuova Fazenda” punta su sardoncini marinati, carpacci di tonno e tagliolini branzino e zucchine.

Domenica 8 maggio l'Itinerario conduce i viaggiatori ad Apecchio (la trattoria “Al Biancospino” servirà tra l'altro tagliatelle ai funghi spignoli) e a Cantiano, lungo la Flaminia vicino a Cagli, dove il ristorante “Tenetra” tiene alto, tra galline faraone e guancie di vitella, l'orgoglio della zona: le visciole (poi amarene) che danno sapore e personalità a diverse portate. I borghi già menzionati per i primi di aprile hanno vsto crescere le visite e le locande continuano a servire, con piccole variazioni, le specialità indicate dall'Itinerario della Bellezza. Lungo il viaggio ecco la "Cascina delle Rose" a Sant'Ippolito (focaccia di erbe di campo e pecorino, galletto ripieno), il ristorante "Amabile" a Frontone (frittata al tartufo, cappellacci agli asparagi, costarelle, spiedini e una crescia più volte premiata) , "Il Torchio" a Montefelcino (formaggi con confettura di fichi e coniglio al finocchietto selvatico) e "La Palomba" a Mondavio (ravioli di ricotta con ortica e coniglio in potacchio). I locali sono in tutto una cinquantina, tra cui il "Ristorantino Barocco" di Mondavio (Gnocchi al ragù di verdure e roast-beef con piselle e pancetta) con appuntamenti fino al 12 giugno. Si mangia qualcosa e poi si parte all'avventura.