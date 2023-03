Pasquetta con i bambini: nei Grandi Giardini Italiani è “Caccia al tesoro botanico”

Divertirsi all’aria aperta e apprendere i segreti del mondo delle piante. È la “Caccia al Tesoro Botanico” dei Grandi Giardini Italiani, l’evento giunto alla 26esima edizione e dedicato ai bambini in età scolare (6-10 anni), che torna il giorno di Pasquetta, atteso lunedì 10 aprile prossimo. L’iniziativa è pensata per avvicinare i più piccoli, in maniera ludica, all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale delle “oasi verdi” nel Belpaese che sono parte del circuito, ma anche per sensibilizzarli al rispetto per l’ambiente. L’appuntamento quest’anno coinvolge oltre 40 luoghi del network, sparsi da nord a sud lungo lo Stivale.

Già all’ingresso del parco, i partecipanti della “Caccia al tesoro botanico” riceveranno una mappa che li guiderà alla scoperta dei segreti del giardino protagonista della Pasquetta, scelto tra gli oltre 40 luoghi della Penisola, parte dei Grandi Giardini Italiani, aperti per l’occasione. Tutti “eden” ricchi di fascino, ospitati tra il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Sicilia. La loro lista completa è disponibile sul sito www.grandigiardini.it, dove è possibile reperire la scheda evento per ciascuno degli indirizzi della manifestazione con tutte le informazioni utili, dal programma agli orari, fino al costo del biglietto di ingresso.

Tra gli spazi che apriranno i cancelli a Pasquetta per la caccia al tesoro non mancano: Parco Pallavicino a Stresa sul Lago Maggiore; Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure (Genova); Villa del Grumello a Como; la Biblioteca degli Alberi nel cuore di Milano; il Giardino Giusti a Verona; i Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano (Bolzano), che sono considerati tra i più belli al mondo; il Castello delle Rose di Cordovado (Pordenone); il Giardino di Palazzo di Varignana (Bologna); il Parco di Pinocchio nel borgo di Collodi, che è ispirato al burattino più famoso del mondo (Pistoia); il Centro Botanico Moutan a Vitorchiano (Viterbo); Villa Bell’Aspetto a Nettuno (Roma); il Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa (Napoli) e Villa Tasca a Palermo.

«Oggi è tempo di giardini, di svago a contatto con il verde - spiega Judith Wade, fondatrice e CEO di Grandi Giardini Italiani - è importante insegnare ai ragazzi l’amore per i giardini e la conoscenza del mondo delle piante. L’evento ci permette di dare tutta la necessaria attenzione ai ragazzi e stimolare la loro naturale curiosità, portandoli a conoscere le differenze e le caratteristiche degli alberi, le fioriture delle piante ed insegnare loro il rispetto per la natura. La Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è un evento che vuole seminare nei giovani l’interesse per i giardini e l’attenzione verso l’ambiente, dal momento che spetta a ciascuno di noi preservarlo per le future generazioni».

Anche quest’anno, a scendere in campo a sostegno dell’iniziativa è COMPO, che penserà a sensibilizzare i più piccoli alla cura del verde, mettendo a disposizione dei prodotti dal facile utilizzo che rispettano le esigenze di fiori, piante, orti e giardini. Durante la caccia al tesoro, tra indizi, enigmi, giochi e indovinelli, i bambini con famiglie al seguito partecipanti potranno poi imparare tante curiosità sulla vita delle piante e sul valore storico-artistico dei luoghi che le ospitano, aperti per la manifestazione. Ma solo chi riuscirà a completare il percorso fino a raggiungere l’ambito tesoro, riceverà il certificato di “Piccolo Botanico Grandi Giardini Italiani”. È importante, quindi, per non rinunciare al “premio-ricordo”, arrivare preparati all’appuntamento. Come fare? Mettendosi alla prova con le domande della “Caccia al Tesoro Botanico” digitale che si trova sul portale del network.