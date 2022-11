Natale nel Lazio, Castel San Pietro Romano è uno dei paesi più piccoli e pittoreschi, il suo presepe artistico noto in tutto il mondo

Il periodo più bello e atteso dell'anno è alle porte ed ogni città si prepara ad accogliere tante persone che non perderanno occasione di trascorrere qualche giorno lontano dalla routine, all'insegna del relax e divertimento. Natale si avvicina e sono tanti i paesi organizzati con Villaggi di Babbo Natale, eventi particolari e presepi viventi. Avete mai sentito parlare di Castel San Pietro Romano, un piccolo borgo del Lazio? A Dicembre diventa uno dei posti più suggestivi e pittoreschi della regione. Il paese è considerato dal 2017 uno dei borghi più belli d'Italia e dal 2019 è stato dichiarato "Borgo più Bello del Mediterraneo". Ogni vicolo e angolo è caratteristico non solo per la sua storia ma anche per il paesaggio pittoresco. Nel periodo natalizio, chiunque visiti il luogo potrà godere di un presepe artistico a grandezza naturale, una delle opere più belle e caratteristiche del Lazio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM