Marche, la Rocca di Frontone scala la top-ten di Natale 2021 coi mercatini che guardano Urbino

Ormai è diventato il mercatino di Natale novità del 2021, nel cuore antico e ancora autentico dell'Italia di Centro. Domenica (12 Dicembre), dopodomani, Frontone e la sua rocca milleneria, nell'area più "magica" delle Marche, riprenderanno ad attrarre attrarre tantissime persone nelle sale austere del castello: luci calde ma soffuse, banchetti, sciarpe, tessuti, artigianato, pupazzi, stelline, saponi con miscele sapienti, gastronomia, torroni e dolcetti per i bambini. L'antica Rocca appartenuta ai Duchi di Montefeltro , una terrazza naturale che dal Monte Catria guarda le colline che annunciano Urbino , città natale di Raffaello Sanzio, deve aver trasmesso qualcosa di potente a chi aspetta il Natale dopo venti mesi Covid perchè i mercatini natalizi organizzati dal Comune e dalla Pro Loco Frontone (su Facebook Pro Loco Frontone) stanno facendo il pienone . Una folla di visitatori, già la scorsa settimana, aveva affollato le sale del Castello e le vie del borgo, nato, si dice, attorno all'anno Mille, e divenuto poi un baluardo strategico, prima della famiglia Gabrielli di Gubbio, poi dei signori di Montefeltro nel Quattrocento.

La stanze dell' antico maniero e i vicoli attorno alla vecchia fortezza (dove spesso fa capolino Francesco Totti, perché la famiglia della moglie Ilary Blasi viene da lì) offrono - quest'anno ancora di più - una carrellata sui prodotti tipici e artigianali della zona: lavori in legno, specialità gastronomiche, "biscotti della nonna", saponi frutto di antiche miscele, un corredo completo che racconta non solo la voglia di promuoversi ma la richezza del magnifico territorio che da Sassoferrato, Fabriano , Cagli e Pergola va fino al mare. A pochi chilometri c'è anche Acqualagna , una delle patrie del tartufo, e, in una valle stretta, ombrosa e verde dell'Apppenno, l' Eremo di Fonte Avellana , caro a Dante Alighieri e a San Pier Damiani, dove i monaci hanno molto da raccontare.

La notizia è che all'inaugurazione di pochi giorni fa, nonostate la pioggia battente, sono arrivati almeno in cinquecento ed è probabile che le peculiarità del posto - in alto, in mezzo alla natura, pure un po' al freddo - vengano moltiplicate in un tempo in cui tanti cercano l'atmosfera natalizia allontanandosi dalle città dove l'allarme Coronavirus viene ripetuto senza sosta nonostante i numeri molto, molto migliorati rispetto al 2020. La zona, poi, è ricca di sorprese e suggestoni. Come quelle che vengono offerte, alla sommità di una valle stretta e ombrosa, dalla Abbazia di Fonte Avellana , dove alcuni religiosi vivono frugalmente, pregando, meditando, accogliendo pellegrini. Anche se capita di vederli, a volte, in un semplice ma genuino ristorante della zona tra tagliatelle, cappellacci agli asparagi, crescia e grigliate, dove si mettono pure a cantare. Dante Alighieri , il sommo poeta, evidentemente trovò qualcosa di speciale nell'atmosfera dei luoghi e ci si fermò.