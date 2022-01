Napoli per la Cnn è l'unica città italiana "da non perdere" nel 2022. «Pulsa di energia»

Cnn Travel incorona Napoli, inserendo il capoluogo della Campania fra le mete turistiche «da non perdere» per il 2022. Un riconoscimento prestigioso da parte dell'emittente televisiva americana, che nella sua newsletter dedicata ai viaggi "Unlocking the World" ha scelto Napoli come unica città italiana, inserendola in un elenco che comprende anche le isole Antigua e Barbuda, l'Australia, il Sudafrica e alcune importanti città europee come Oslo, Valencia e Digione. «Ma perché andare adesso? - scrive la Cnn -. Perché Napoli è in piena espansione. Il centro storico pulsa di energia».

Napoli unica città italiana fra le «mete da non perdere nel 2022» della Cnn

La Cnn pone l'accento sulla riqualificazione di alcune aree, prima degradate, avvenuta negli ultimi anni: «Le zone che prima erano considerate vietate ai turisti vengono finalmente viste sotto una luce diversa. Il quartiere della Sanità, un tempo guardato dall'alto in basso, è ora il posto giusto: i visitatori stanno affollando le sue reti di antiche catacombe e l'artista del quartiere Paolo La Motta è improvvisamente in mostra tra le opere di Louise Bourgeois e Anish Kapoor nell'ex palazzo reale di Capodimonte».

«Questo è l'anno di Napoli»

Napoli, ma anche i suoi dintorni: «C'è dell'altro in arrivo: nel 2022 dovrebbero essere aperti nuovi siti archeologici che, anche se per ora nascosti, getteranno nuova luce sulla Neapolis greca e romana, come si chiamava allora. Fuori città, Pompei sta svelando rovine appena scavate e nuove idee». E infine: «Al largo, l'isola di Procida sarà Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Ma davvero, questo è l'anno di Napoli».