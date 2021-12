Mercatini Natale 2021, Frontone strega il Centro Italia dalla rocca strategica che fu dei Montefeltro di Urbino

L'antica Rocca di Frontone nelle Marche , una "terrazza" naturale che guarda il massiccio del Monte Catria e le colline che precedeono Urbino, deve aver trasmesso qualcosa di potente a chi aspetta il Natale sotto Covid perchè i mercatini natalizi organizzati dal Comune e dalla Pro Loco (sito su Facebook) hanno fatto un pienone mai visto . Centinaia di persone, nel primo giorno, hanno affollato le sale del Castello e le vie del borgo, nato, si dice, attorno all'anno Mille, e divenuto poi un baluardo strategico, prima della famiglia Gabrielli di Gubbio, poi dei signori di Montefeltro. La stanze dell'antico maniero e i vicoli attorno alla vecchia fortezza offrono ogni anno una carrellata sui prodotti tipici e artigianali della zona: lavori in legno, specialità gastronomiche, "biscotti della nonna", saponi, un corredo completo che racconta non solo la voglia di promuoversi ma la richezza del territorio che da Sassoferrato, Fabriano , Cagli e Pergola va fino al mare. La notizia è che quest'anno, nonostante la pioggia battente, all'inaugurazione sono arrivati almeno in cinquecento ed è probabile che le peculiarità del posto - in alto, in mezzo alla natura, pure un po' al freddo - vengano moltiplicate in un tempo in cui tanti cercano l'atmosfera natalizia senza esporsi ai rischi legati al Coronavirus.

Domenica prossima, poi l'8 dicembre (giorno dell'Immacolata Concenzione) e, di nuovo, domenica 12, i mercatini di Frontone sperimenteranno quanto sia forte l'effetto calamita. Ma quello del piccolo ma bellissomo borgo che domina la zona non è un caso isolato. Tutte la zona, una delle più belle delle Marche, sembra turisticamente effervescente e fervono le iniziative. A Pergola, la cittadina dei "Bronzi", l'8 si celebra la Festa della Cioccolata e del Visciolato. L'associazione Pro Loco di Cagli ha organizzato decine di iniziative. Candelara, vicina a Pesaro, si affida - come da copione - alla luce dell candele in strada. Regnano fantasia e creatività anche a Fermignano, Fossombrone, Fratterosa e Monbaroccio. I nomi possono suonare, a chi non è del posto, sconosciuti. Ma i piccoli posti dicono molto e a volte dicono in anticipo. C'è voglia di tornare a una vita il più possibile normale e i banchetti nei corridoi dell'antico fortilizio di Frontone - pupazzetti, colori, sciarpe, dolcetti, tutti "amici di Babbo Natale - dicono che qualcosa si sta muovendo.