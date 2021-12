Mercatini di Natale 2021: a Frontone week-end di segreti e tradizioni nella rocca che fu dei Montefeltro

Mercatini di Natale domani nella parte più "magica" delle Marche e poi, di nuovo, l'8 dicembre e domenica prossima. L'antica Rocca di Frontone , una terrazza naturale che dal Monte Catria guarda le colline che scendono dolcemente verso la Urbino di Raffaello Sanzio, deve aver trasmesso qualcosa di potente a chi aspetta il Natale in tempo di Covid perchè i mercatini natalizi organizzati dal Comune e dalla Pro Loco Frontone (su Facebook Pro Loco Frontone) stanno facendo il pienone . Centinaia di persone, già la scorsa settimana, hanno affollato le sale del Castello e le vie del borgo, nato, si dice, attorno all'anno Mille, e divenuto poi un baluardo strategico, prima della famiglia Gabrielli di Gubbio, poi dei signori di Montefeltro nel Quattrocento.

La stanze dell'antico maniero e i vicoli attorno alla vecchia fortezza offrono - quest'anno ancora di più - una carrellata sui prodotti tipici e artigianali della zona: lavori in legno, specialità gastronomiche, "biscotti della nonna", saponi, un corredo completo che racconta non solo la voglia di promuoversi ma la richezza del magnifico territorio che da Sassoferrato, Fabriano , Cagli e Pergola va fino al mare. La notizia è che all'inaugurazione di pochi giorni fa, nonostate la pioggia battente, sono arrivati almeno in cinquecento ed è probabile che le peculiarità del posto - in alto, in mezzo alla natura, pure un po' al freddo - vengano moltiplicate in un tempo in cui tanti cercano l'atmosfera natalizia allontanandosi dalle città dove l'allarme Coronavirus viene ripetuto senza sosta nonostante i numeri molto migliorati rispetto al 2020.