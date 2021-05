Marche, cosa vedere a Corinaldo: il borgo più bello d'Italia

Nelle Marche nell'entroterra di Senigallia su un colle lungo il fiume Nevola si erge Corinaldo, uno dei 7 borghi più belli d'Italia. Qui non solo potrete ammirare parte delle mura che cingono il centro medievale, ancora perfettamente intatte, i palazzi storici gli edifici religiosi e la famosa Piaggia di Corinaldo, pernio fondamentale per lo sviluppo urbanistico della città. Da qui si snodano infatti i suggestivi vicoli che vi porteranno bel cuore medievale di Corinaldo e al famoso Pozzo della Polenta. Non solo il 29 maggio e il 10 giugno la città sarà scenario di due straordinarie performance: Bodies e Il Grande Viaggio del Divino Dante. Crediti foto: Shutterstock, Ufficio Stampa HF4 Music: «Summer» from Bensound.com