La casa del Mulino Bianco esiste davvero ed è in vendita: ecco quanto costa e dove si trova

Chi era bambino negli anni 80 non può non ricordare la pubblicità della Mulino Bianco, con la famiglia felice che aveva in uno splendido mulino appunto. Tutti i problemi trovavano sempre una soluzione grazie anche ai biscotti e alle merendine della ditta! Quel mulino esiste veramente si trova in Toscana a Chiusdino vicino Siena e purtroppo il suo destino è incerto. Verrà messo all'asta il prossimo ottobre

