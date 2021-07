Vengono definite "Meraviglia di Puglia": le grotte da vedere almeno una volta nella vita

La rima è facile, ma è più che azzeccata per le Grotte di Castellana che vengono semplicemente definite ‘Meraviglia di Puglia’: è un vasto complesso di cavità di origini carsiche che scende fino a 120 metri in profondità, dove tutto è iniziato più di 100milioni di anni fa. Stalattiti, stalagmiti, canyon e cunicoli illuminati dalla luce che filtra dall’alto, rimbalza da una parete all’altra e crea giochi di luci e ombre più che mai suggestivi: le Grotte di Castellana, nelle Murge, sono un vero e proprio universo sottoterra: il percorso dura 2 ore e si snoda lungo 1,5 km. Ecco cosa non perdere durante la visita. (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

