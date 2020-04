Pasquetta, che fare? La gita virtuale ai Giardini di Ninfa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già meta ambitissima per Pasquetta - era necessario prenotare molto tempo prima per assicurarsi l'ingresso - i Giardini di Ninfa aprono le loro porte ai visitatori online. Come? Attraverso un video realizzato e distribuito dalla fondazione Roffredo Caetani. Accompagnati dalla direttrice del parco, Antonella Ponsillo, sarà possibile scoprire la storia e tante curiosità sul magnifico polmone verde in provincia di Latina. Mentre la bacheca della pagina Facebook del Giardino di Ninfa pullula di foto scattate dai visitatori negli anni scorsi, appare il post con il video e i link per vederlo su Youtube e sulla pagina Instagram. Questo è un anno speciale per il Giardino, che compie 100 anni. Il parco è stato investito due anni fa di una prestigiosa onorificenza dell’European Garden Award; inoltre è stato dichiarato il giardino più bello del mondo sulle pagine del New York Times. Credits: Shutterstock