Castro Marina, qui le barche sembrano volare: sembra un trucco, ma è realtà

La Puglia sarà certamente presa d’assalto da giugno a settembre inoltrato: d’altronde il suo mare è tra i più belli d’Europa: se non avete già prenotato, vi consigliamo Castro Marina, bandiera blu 2020, dove le barche sembrano sospese tra acqua e aria. Cercando su Instagram la nota località salentina, vi appariranno centinaia di foto di ‘barche volanti’, che sembrano fluttuare… L’illusione ottica è incredibile ed è dovuta al netto contrasto tra l’acqua letteralmente cristallina e la sabbia bianchissima sul fondo mentre le ombre che generano le barche appoggiate sull’acqua rendono l’atmosfera ancora più suggestiva. Vicino Castro, poi, meritano una visita le grotte di Zinzulusa, al cui interno sono nascosti laghetti, formazioni calcaree, stalattiti e stalagmiti. Insomma, il Salento vi aspetta a braccia aperte, ma affrettatevi a prenotare altrimenti rischiate di non trovare posto (Foto: Shutterstock – Music: “Funday” from Bensound.com)

