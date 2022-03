Blufi in Sicilia, il borgo che in primavera diventa una piccola Olanda

Nel cuore delle Madonie in provincia di Palermo, si trova Blufi un piccolo borgo a 800 metri sopra il livello del mare. Da qualche anno nel periodo primaverile, è divenuto una meta amatissima dai turisti. In un campo coltivato a grano, davanti al Santuario della Madonna dell'Olio, fanno capolino migliaia di tulipani selvatici rossi. Ecco perché si è guadagnato il nome di piccola Olanda. Crediti foto: shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

