Abruzzo, le Maldive "dietro l'angolo": ecco la spiaggia dorata bagnata dal mare turchese

Se la Sardegna risulta essere una destinazione troppo ambita per le vostre vacanze al mare, perché non optate per l’Abruzzo? La regione offre numerosi spunti ai turisti in cerca di un mare simile a quello che troveremmo alle Maldive. Silvi Marina ne è un esempio: D’Annunzio la chiamava la ‘perla dell’Adriatico’ per il suo mare turchese e la spiaggia dorata; con altri 6 litorali dalle acque chiarissime e sabbia pulita, la località in provincia di Teramo fa parte delle ‘7 sorelle’. Sono circa 6 i km di litorale di Silvi, prevalentemente sabbiosi, senza moli o scogliere così da poter fare il bagno in un ambiente incontaminato; è stata più volte insignita della Bandiera blu, offre ottimi servizi per le famiglie e ampi spazi per gli amanti degli sport da spiaggia (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)



LEGGI ANCHE: -- Non ti far ingannare dall'acqua cristallina: questa è la spiaggia più pericolosa al mondo