Abruzzo con le ciaspole: alla scoperta di boschi, altopiani e rifugi

La neve è tornata a imbiancare l’Abruzzo, e migliaia di appassionati delle ciaspole possono finalmente affrontare boschi, crinali e altopiani. Pochi strumenti come le racchette da neve consentono di scoprire il fascino e i silenzi della montagna invernale. In tutta la regione, ma anche sui monti del Lazio, delle Marche e dell’Umbria, si può scegliere tra centinaia di itinerari.

Come sempre, quando si parla di montagna innevata, è necessario un invito alla prudenza. I cinque percorsi che suggeriamo sono alla portata di tutti e non sono esposti a valanghe.



Chi non ha mai camminato sulla neve può rivolgersi alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna dell’Abruzzo, che nei weekend invernali propongono decine di escursioni guidate.

Sul versante aquilano del Gran Sasso, un percorso facile e panoramico sale dal Piano di Fugno, dove la strada di Campo Imperatore è chiusa da una sbarra, verso i 1928 metri del Monte Cristo, una larghissima vetta che offre un magnifico panorama.

Dai Prati di Tivo, sul versante teramano del massiccio, si può percorrere la strada innevata che sale verso il rifugio Cima Alta (aperto e accogliente anche d’inverno) e i 1683 metri dellacroce dell’Arapietra, magnifico belvedere sul Corno Grande e il Corno Piccolo.

Sulla Majella, un panorama che si allarga dalle vette innevate fino al Mare Adriatico attende chi sale dal piazzale della Majelletta fino al rifugio Pomilio, che è aperto e gestito tutto l’inverno. Se la neve lo consente si prosegue per una strada a mezza costa, o scavalcando il cocuzzolo della Majelletta, in direzione dei 2140 metri del Blockhaus.

Da Ovindoli, nota a romani e abruzzesi per le sue piste da sci, un’altra strada innevata entra nella solitaria Valle d’Arano, e poi sale a mezza costa sui pendii del Monte Sirente fino alla Bocchetta Prato del Popolo, 1607 metri, ai piedi delle rocce del Monte Etra.

Un altro punto di appoggio, solitario al punto giusto, attende gli escursionisti nel cuore del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise. Si parte dal Passo del Diavolo, dove la strada che sale dal Fucino a Pescasseroli entra nell’area protetta.

Una strada innevata attraversa un pianoro, supera una sbarra, e poi si alza a mezza costa fino al pianoro e all’ecorifugio della Cicerana, a quota 1555 metri. Qui, dalla primavera all’autunno, le guide della cooperativa Ecotur organizzano escursioni per avvistare l'orso marsicano. D'inverno il bestione è in letargo, ma a volte esce dalla tana. Con molta fortuna, è possibile vederlo e fotografarlo nel bianco.

