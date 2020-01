Arriva l’Hotel Trivial Pursuit: rispondi correttamente alle domande e soggiorni gratis

Gli amanti dell’iconico gioco da tavola, sono avvisati: non lontano da Mosca, sta per aprire al pubblico l’Hotel Trivial Pursuit e chi sarà in grado di rispondere correttamente alle domande richieste all’ingresso, potrà soggiornare gratis. Il 4 stelle resterà aperto solo per un breve periodo, precisamente dal 20 maggio (giorno dell’inaugurazione) al 14 giugno 2019, ma la sfida tra esperti e curiosi di tutto il mondo, è già aperta. Sarà guerra senza esclusione di colpi, dunque, tra quesiti di letteratura, spettacolo, scienza, sport, storia e geografia per concedersi una vacanza in Russia senza aprire il portafoglio e ci si potrà sentire dentro a una gigantesca gara in versione reale che mette a dura prova la cultura personale e, sicuramente, anche l’autostima.

Un’idea originale

Il progetto ha preso vita dalla collaborazione tra Hasbro, l’azienda americana che ha prodotto Trivial Pursuit (e non solo) e l’agenzia pubblicitaria Leo Burnett Moscow e la location individuata si trova a 45 chilometri dalla capitale. All’interno, oltre alle camere, non mancano dei servizi di livello come la sauna, un romantico caminetto, un barbecue e tutti i comfort per rendere la permanenza indimenticabile sotto tutti i punti di vista. E chi risponde bene alle domane di cosa potrà usufruire? Dipende dal numero e dalla difficoltà, ma tra le possibilità ci sono letti king size e tv dagli schermi giganti di ultima generazione.

Premi e penalità

Non solo regali e riconoscimenti, però, visto che si tratta di un gioco in tutto e per tutto. Chi sbaglia dovrà accettare qualche penalità e se non risponde esattamente potrebbe veder cambiato in peggio il proprio arredamento nella stanza e passare magari a una vecchia tv in bianco e nero. La tensione, quindi, è alle stelle, ma per chi ama l’adrenalina e anche il risparmio, ne vale certamente la pena.

Un’occasione da non perdere

La creazione temporanea di questo hotel è legata ai 40 anni dalla nascita di Trivial Pursuit e i posti sono limitati, quindi bisogna iniziare a prenotare. Gli ospiti potranno usufruire di un cottage a due piani con tre camere da letto, ma quando l’iniziativa avrà fine, la struttura tornerà a far parte del più grande complesso alberghiero “Fresh Wind”.



