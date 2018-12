Vince 84 milioni alla lotteria, ma si dimentica di controllare i numeri

di Luca Calboni

Here he is!



Introducing Andrew Clark, our £76M #EuroMillions winner! pic.twitter.com/Vw2HfBpYMF — The National Lottery (@TNLUK) 21 dicembre 2018

Obligatory champagne spray! pic.twitter.com/bfQYrSa49v — The National Lottery (@TNLUK) 21 dicembre 2018

Aveva semplicemente dimenticato di controllare i numeri che aveva giocato, senza sapere della straordinaria vincita che era riuscito ad ottenere. La storia viene da Boston, città del Regno Unito, e solo grazie alla continua pressione della compagna Andrew Clark ha scoperto la piacevole sorpresa.Clark, 51enne costruttore inglese, aveva quasi dimenticato di aver giocato quel biglietto della lotteria EuroMillions, sei settimane prima: addirittura l'uomo aveva lasciato il biglietto fortunato nell'aletta parasole del suo furgone da lavoro. Solo le continue pressioni della compagna Trisha Fairhurst ha controllato i numeri fortunati. Davvero fortunati per Andrew Clark, che è risultato il vincitore del montepremi in palio: 76 milioni 369 mila 806 sterline e 80 centesimi, circa 85 milioni di euro.Tutto il Regno Unito si interrogava sull'identità del vincitore, che per sei lunghe settimane non si è presentato a incassare quella che era diventata la vincita più alta mai reclamata. Finché Andrew Clark non è andato a controllare nel suo van. Dopo aver scoperto di aver vinto, il 51enne ha deciso di andare in pensione e ha acquistato una casa, un suv e una Mercedes AMG da quasi 80.000 sterline. Spiccioli, per un neo vincitore del12mo montepremi più alto mai vinto da un suddito di Sua Maestà.