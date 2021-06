A Udine torna Terminal, il Festival dell'arte in strada. Piazza Venerio, nel centro di Udine, dal 25 al 27 giugno si trasformerà nuovamente nello «scalo» di «Terminal - Festival dell'arte in strada», organizzato da Circo all'inCirca e dalla cooperativa Puntozero, e parte della rete culturale «Intersezioni». Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori della rassegna, realizzata in cordata con numerose altre associazioni e con il sostegno di Regione Fvg e Comune di Udine.

Anche quest'anno tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito del festival. Evento dalle molte anime, Terminal ha fatto della multidisciplinarità e della contaminazione tra le più diverse forme espressive il suo punto di forza. Anteprima in programma il 24 giugno in collaborazione con il Far East Film Festival, con la performance «Boite a Musique» e lo spettacolo di acrobatica «Va pian e fa presto» del Circo all'inCirca. L'inaugurazione è in programma il 25 giugno in piazza Venerio, dove sarà presentato «Oltrepassare», performance urbana itinerante della compagnia «Azioni Fuori Posto». Sarà l'inizio di una tre giorni con appuntamenti per tutti, tra i quali un evento di cabaret dedicato a Dante, il tradizionale «viaggio onirico» sui bus della linea urbana proposti da Audiobus, le esibizioni degli studenti diplomandi della scuola di circo Lido, con sede a Tolosa (Francia).