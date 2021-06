Turismo, in Italia cresce l'outdoor: prossimità e avventura le nuove tendenze

La vacanza di tendenza per l'estate 2021 è outdoor. Il turismo outdoor pone le basi per consolidarsi sempre di più negli scenari turistici attuali. Nel contesto europeo l'Italia si conferma in crescita e si colloca al quarto posto con la particolare tendenza a privilegiare anche l'aspetto culturale. Si conferma la crescente dei viaggi all'aria aperta, a contatto con la natura, ricchi di attività sportive diverse e di esperienze da ricordare e soprattutto in modo sicuro, distanziato e sostenibile. Sono le tendenze delineate da Regiondo Italia, azienda di servizi software per tour operator, destinazioni e tempo libero, dedicata al mondo del turismo outdoor. Un segmento che si conferma una colonna portante della ripartenza in risposta all'attuale bisogno dei viaggiatori di vivere esperienze e avventure all'aria aperta. È proprio il caso del turismo outdoor: adventure specializzati di Mtb & e-bike, trekking, percorsi avventura e arrampicata, escursioni a cavallo, skydiving & paragliding, sport fluviali (rafting & canyoning) e sport acquatici in generale (vela, windsurf, surf, Sup e kayak). L'Europa e il Nord America rappresentano il bacino principale di provenienza degli adventure traveler, ma è anche uno dei più attivi per presenza di tour operator specializzati nelle nicchie di mercato. Il turista che cerca l'avventura, a livello europeo, è medio-alto spendente, con un buon livello di istruzione. Le generazioni Y e Z si orientano maggiormente a questo tipo di turismo, inoltre si prevede una crescita nella fascia di età 30-40 anni e sotto i 30 per l'hard adventure travel.

L'outdoor e l'adventure travel si pone tra i primi travel trend del 2021 confermando la richiesta di vacanze attive. «L'adventure travel -commenta Giulia Trombin, co-founder e coo Sharewood - si declina su tre fronti: l'attività fisica, immersione nella natura e nella cultura locale in connessione con gli usi e costumi della destinazione. Il mercato di riferimento è molto vasto e in costante crescita: il 19% degli europei sceglie queste vacanze, pari a 140 milioni. Ammonta a 1.626,7 b di dollari il valore dell'adventure travel market globale stimato nel 2026″. Quanto alla profilazione degli adventure traveller, si possono collocare in tre sottogruppi: i baby boomers, con età superiore ai 50 anni, scelgono soft adventure, natura e cultura. La fascia più importante è rappresentata dai Millennials, che cercano esperienze nuove da condividere sui social. Sono i nati negli anni '90 e circa il 59% ha fatto una esperienza attiva o avventurosa, e il 53% desidera provarne una nuova. Infine, c'è la generazione Z, sono i più piccoli, scelgono hard adventure, mostrano attenzione per la sostenibilità e per le comunità locali. «Per quanto riguarda il mercato Italia si conferma il dato che vede un'accelerazione della scelta verso la vacanza attiva, proprio a seguito della situazione pandemica. Nel 2020 il 49% degli italiani ha scelto vacanze open air. Si stima che nel 2021 gli italiani che sceglieranno questo tipo di vacanze avranno una crescita del 26,2%», dice Trombin.

Il secondo trend individuato è il turismo di prossimità. Le persone cercheranno sempre più destinazioni lontane dalla folla e rivitalizzando destinazioni meno conosciute. Tra i nuovi trend analizzati emerge l'undertourism. Tra gli effetti della pandemia spicca quello di «rivedere nuove priorità per dar vita a un nuovo modo di viaggiare: le persone cercheranno destinazioni lontano dalla folla», spiega ancora Trombin. Tra la parole chiave del momento c'è poi sostenibilità. Il 38% degli italiani dice di essere appassionato al tema della sostenibilità. Il 15% sceglie vacanze sostenibili. Lo stato di incertezza che vige in questo momento alimenterà le prenotazioni last minute. La booking window è cambiata, «i tempi sono compressi, con le richieste a pochi giorni prima dell'erogazione del servizio», sottolinea. Però, c'è anche da considerare che, invece, è aumentato il «tempo necessario da dedicare al cliente e una ricerca di una consulenza più attenta», precisa. «Il 2021 - spiega Davide Valin, consulente marketing turistico Xeniapro -sarà l'anno ideale per intercettare i flussi provenienti dagli Stati confinanti all'Italia, i vaccini daranno un senso di maggior stabilità consentendo un prolungamento della stagione. Gli Stati del Nord Europa saranno i più propensi a viaggiare. Prevediamo un'impennata delle prenotazioni online e pertanto sarà privilegiato chi comunicherà meglio e ha una struttura digital ben avviata. Ovviamente, anche l'igiene e la sicurezza saranno fattori determinanti nella scelta di una località o struttura».

«Il soft adventure travel, ovvero la pratica di avventura relativamente sicura, non richiede preparazione tecnica o esperienza pregressa, resta la forma più scelta di turismo outdoor, basti pensare al birdwatching o al trekking in collina. Gli operatori devono puntare sul valore aggiunto e sui i servizi ancillari. Sul fronte dell'hard adventure travel, che prevede avventure più adrenaliniche, che necessitano di competenze tecniche e una propensione maggiore al rischio, si rivela utile far leva su sicurezza, equipaggiamento, riconoscimenti, alta professionalità», osserva Valin. L'Europa e il Nord America rappresentano il bacino principale di provenienza degli adventure traveler, ma è anche «uno dei più attivi per presenza di t.o. specializzati nelle nicchie di mercato», aggiunge. I Paesi europei che trainano la domanda del turismo avventura sono Gran Bretagna, Germania, Francia, seguono Italia, Spagna, Paesi Bassi. La Gran Bretagna è il maggiore mercato in Europa, pari al 19% dei turisti avventura di tutto il mondo. Tra i turisti britannici il 40% opta per le vacanze attive. Il secondo per importanza è la Germania, rappresenta il 12% dei turisti avventura. L'Italia si conferma in crescita e si colloca al quarto posto e tende a privilegiare l'aspetto culturale. Il turista avventura a livello europeo è «medio-alto spendente - specifica Valin - con un buon livello di istruzione; le generazioni Y e Z si orientano maggiormente a questo tipo di turismo e si prevede una crescita nella fascia di età 30-40 anni e sotto i 30 per l'hard adventure travel». Il turismo outdoor è legato anche al settore delle guide e accompagnatori. Mauro Girardi, direttore esecutivo Mmove, chiarisce che «oggi ci sono oltre 1.000 guide alpine abilitate, 133 aspiranti, 218 accompagnatori di media montagna, 52 guide vulcanologiche, più di 60 scuole di alpinismo registrate». La scuola di alpinismo Mmove pone attenzione al tema sicurezza ed ha avvitato il Safety first, incubatore di procedure di sicurezza in cui aziende e professionisti del settore condividono know how, esperienze, strategie di prevenzione e gestione dei rischi legati all'attività outdoor.