Turismo, Italia nella lista dei desideri degli europei

L'Italia è nella lista delle destinazioni preferite dagli europei, una base di partenza che, con una giusta comunicazione e promozione potrebbe portare ampi benefici al settore turistico nostrano. A rivelarlo è uno studio dell'Università Cattolica, in collaborazione con Pubblitalia '80. Media e comuicazione contribuiscono per oltre il 70% allo sviluppo della notorietà e dell'attrattività delle nostre mete turistiche. Sono dunque uno strumento essenziale per riattivare nel nostro Paese i flussi di presenze sia dall'Italia che dall'estero, in primis dai principali Paesi europei. A fare la parte da leone sono oggi gli audiovisivi con film, fiction, programmi televisivi e naturalmente l'advertising. È quanto risulta dall'indagine «Comunicazione, Media e Turismo» - realizzata dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (Certa) dell'Università Cattolica insieme a Cattolica per il Turismo e Publitalia '80 (Mediaset) - che prende in esame uno dei settori chiave per il sistema Italia, in grado di generare il 13% del Pil (secondo i dati pre-pandemia).

L'indagine si è sviluppata nel 2020 e si è conclusa con uno studio quantitativo condotto tra marzo e aprile 2021 in Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito su un campione di 6.000 interviste rappresentative di oltre 300 milioni di europei (su piattaforma Toluna). Dai dati risulta che l'Italia è e rimane in cima alla «lista dei desideri» del 70% degli europei quando pensano a una mèta per un viaggio (superando altri Paesi, come Spagna e Grecia). Una posizione di attrattività che è certamente una leva da sfruttare per il rilancio del settore e dove il communication mix - fatto non solo di advertising, ma di promozione del territorio che può passare anche attraverso cinema, serialità e programmi televisivi - risulta strategico per la riattivazione dei flussi turistici sia dall'Italia sia dall'estero oggi e nei prossimi anni.

