Turismo, pandemia punto di svolta: viaggi sempre più sostenibili

Dopo il Covid gli italiani sono sempre più green. La pandemia è stata il punto di svolta che ha portato le persone a impegnarsi concretamente a viaggiare in modo più sostenibile, e l'81% dei viaggiatori italiani pensa che le persone debbano agire ora per preservare il pianeta per le generazioni future. Mentre il mondo ricomincia con cautela a viaggiare, il rapporto sui viaggi sostenibili 2021 di Booking.com - con informazioni raccolte da oltre 29.000 viaggiatori in 30 Paesi - rivela (si legge su Adnkronos) come le persone siano più impegnate che mai a viaggiare in modo consapevole. Il 57% degli intervistati italiani afferma che la pandemia li ha spinti a voler viaggiare in modo più sostenibile in futuro, mentre quasi la metà (59%) ammette che la pandemia li ha spinti ad apportare cambiamenti positivi nella propria vita quotidiana. Per esempio, fare la raccolta differenziata (63%) e ridurre lo spreco alimentare (46%) ora sono di massima priorità nelle loro case.

Secondo i risultati, i viaggiatori vogliono impegnarsi a favore della sostenibilità sia a livello quotidiano che nei viaggi futuri. L'89% dei viaggiatori italiani intende ridurre i rifiuti in generale, l'86% vuole ridurre il proprio consumo energetico (per esempio spegnendo l'aria condizionata e le luci quando non sono presenti) e l'85% desidera spostarsi in modo più rispettoso dell'ambiente, per esempio camminando, andando in bicicletta o prendendo i mezzi pubblici, piuttosto che taxi o auto a noleggio. Anche il rispetto per le comunità locali è in cima alla lista, come dimostra il 79% degli italiani che vuole vivere esperienze autentiche e rappresentative della cultura locale durante i propri viaggi, e il 92% che pensa sia cruciale aumentare la comprensione culturale e la conservazione del patrimonio culturale, o l'88% che vorrebbe che l'impatto economico del settore fosse distribuito equamente a tutti i livelli della società. Inoltre, il 76% degli intervistati dice di voler evitare le destinazioni e attrazioni più popolari, per non contribuire al sovraffollamento, aiutando così le destinazioni meno visitate e le relative comunità a trarre beneficio dagli effetti positivi dei viaggi.

Fortunatamente, non sono solo buone intenzioni. Molti di questi impegni stanno diventando realtà, come dimostra il 44% dei viaggiatori italiani che in vacanza negli ultimi 12 mesi ha scelto di spegnere l'aria condizionata/il riscaldamento nel proprio alloggio quando non erano presenti, o il 41% che ha portato con sé una borraccia riutilizzabile per non acquistare acqua in bottiglia durante il viaggio, o ancora il 30% degli intervistati che ha svolto attività a sostegno della comunità locale. Infatti, oltre la metà degli italiani (68%) ha ammesso di sentirsi a disagio se il posto dove soggiorna gli impedisce di essere sostenibile, per esempio negando la possibilità di fare la raccolta differenziata. I segnali quindi sono incoraggianti, ma c'è ancora molto da fare, dato che più della metà dei viaggiatori non pensa ancora alle comunità locali delle mete visitate e non compie questi piccoli passi per ridurre l'impatto dei propri viaggi. Anche se l'87% dei viaggiatori afferma di voler soggiornare in un alloggio sostenibile nel prossimo anno (un notevole aumento rispetto al 75% del 2016, quando Booking.com ha condotto per la prima volta la sua ricerca sui viaggi sostenibili e con un aumento del 7% nel 2020, passando all'87% appena prima della pandemia), sono ancora presenti degli ostacoli. In effetti, guardando solo il 57% dei viaggiatori italiani che ha detto di non aver soggiornato in una struttura sostenibile nell'ultimo anno, il 31% non sapeva nemmeno che esistessero questo tipo di opzioni, il 34% non ha trovato opzioni sostenibili nella meta del proprio viaggio e il 28% non sapeva come trovarle. Infatti, il 59% dei viaggiatori crede che nel 2021 non ci siano ancora abbastanza opzioni di viaggio sostenibili disponibili. In termini di consapevolezza e intenzioni, i viaggiatori e le strutture ricettive sembrano pensarla allo stesso modo, come rivela una nuova ricerca secondo cui l'82% delle strutture partner di Booking.com intervistate pensa che la sostenibilità nel settore dell'ospitalità sia importante. Questo rispecchia il 92% dei viaggiatori italiani che a loro volta pensa che i viaggi sostenibili siano importanti. Tuttavia, sebbene 3 strutture partner su 4 affermino di aver già implementato misure sostenibili, solo un terzo (31%) comunica i propri sforzi in modo proattivo ai potenziali ospiti, in particolare al momento del check-in (59%). Ciò prova come ci siano ancora sfide significative da risolvere per rendere le informazioni sulla sostenibilità di facile accesso per i viaggiatori già nelle prime fasi del processo di prenotazione.

Seguendo la missione di rendere il mondo davvero alla portata di tutti e come leader nel settore dei viaggi, Booking.com pensa di avere un'importante responsabilità nell'aiutare sia le strutture ricettive che i viaggiatori a fare scelte sostenibili con più facilità. Per questo motivo, l'azienda sta lanciando un programma per aiutare tutte le strutture a diventare ancora più sostenibili, indipendentemente da quanto siano già esperte in materia. Tra le iniziative sono previste la condivisione di linee guida, approfondimenti e best practice con le strutture tramite opportunità formative, manuali e contenuti dedicati, tutti disponibili sul Partner Hub di Booking.com. Al momento Booking.com mostra sulla propria piattaforma oltre 30 certificazioni ufficialmente approvate dal Global Sustainable Tourism Council (Gstc), Green Tourism e Eu Ecolabel, e altri programmi di sostenibilità delle catene alberghiere. L'azienda acquisisce queste informazioni direttamente dagli enti di certificazione e le mostra sulle pagine delle strutture partner che ne sono effettivamente in possesso. Inoltre, Booking.com incoraggia anche le strutture ad aggiornare le proprie informazioni sulla sostenibilità in base a 32 pratiche sostenibili divise in cinque categorie chiave: rifiuti, energia e gas a effetto serra, acqua, sostegno alle comunità locali e protezione della natura. Prendendo spunto da questo lancio globale, centinaia di migliaia di strutture hanno già iniziato a condividere le loro informazioni sulla sostenibilità, che possono essere visualizzate nella sezione 'Iniziative di sostenibilità' del proprio annuncio su Booking.com. Anche se l'iniziativa è ancora agli inizi, è comunque un primo passo importante per fornire più informazioni sulla sostenibilità in modo trasparente ai consumatori, rendendo finalmente più facile per loro iniziare a viaggiare in modo più sostenibile. «Nel corso dei sei anni in cui abbiamo condotto questa ricerca, è stato stimolante vedere crescere costantemente la consapevolezza dell'importanza dei viaggi sostenibili, sia per i nostri clienti come anche ora con i nostri partner», ha affermato Marianne Gybels, director of Sustainability di Booking.com. «Le buone intenzioni ci sono tra tutte le parti coinvolte, ma c'è ancora molto lavoro da fare per rendere i viaggi sostenibili una scelta davvero facile per tutti. Aiutando i nostri partner a identificare e attuare il maggior numero possibile di pratiche sostenibili possiamo sperimentare il modo migliore per mostrare queste informazioni ai clienti, e rendere la sostenibilità qualcosa di trasparente e facilmente identificabile nel loro processo decisionale in fatto di viaggi. Un piccolo cambiamento, come eliminare la plastica monouso o usare lampadine a Led ad alta efficienza energetica, potrebbe sembrare insignificante di per sé ma, moltiplicato per milioni di viaggiatori e strutture in tutto il mondo, va a creare un impatto positivo con un potenziale molto più grande», ha concluso.