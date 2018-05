Superenalotto, combinazione vincente e quote: nessun 6 né 5+, jackpot a 29,1 milioni

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.52 di oggi.

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 61.126,08

Punti 4: 561 totalizzano Euro: 225,43

Punti 3: 18.180 totalizzano Euro: 20,72

Punti 2: 260.585 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 22.543,00

Punti 3SS: 97 totalizzano Euro: 2.072,00

Punti 2SS: 1.330 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.540 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 17.619 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 8.956 totalizzano Euro: 223.900,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 29.100.000,00

