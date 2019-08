Superenalotto, jackpot da record a 203 milioni di euro: ecco chi (avete letto bene) si potrebbe comprare

SuperEnalotto , Jackpot da 203,4 milioni di euro: con il "6" si comprano Pogba e Veretout. Sono argomenti di discussione caldissimi sotto l'ombrellone, per chi è in vacanza, ma anche in ufficio per chi è ancora in città e aspetta le ferie.



Sfogliando un qualsiasi quotidiano, di questi tempi, è impossibile non collegare i rumours del Calciomercato e i sogni alimentati dai 203,4 milioni di euro messi in palio dal SuperEnalotto nell'estrazione prevista martedì sera, il premio più alto nella storia del gioco di casa Sisal, nonché di quella d'Italia. C'è chi, vincendo, mollerebbe tutto e sceglierebbe una vita in vacanza, chi invece li investirebbe nel caro e vecchio mattone, ma anche chi - succede spesso quando si chiede all'uomo della strada cosa farebbe con questa cifra, - li userebbe per regalare alla propria squadra del cuore l'acquisto di uno o più campioni.



E allora, incrociando i due i flussi, se un ipotetico e fortunato presidente tifoso centrasse il "6" e volesse investire questa somma per la sua squadra, chi potrebbe comprare? Potrebbe, ad esempio, togliersi lo sfizio di Paul Pogba, valutato 180 milioni di euro dal Manchester United, mettendogli di riserva Jordan Veretout, preso dalla Roma in prestito per un milione, ma con un costo reale di circa 20, come riferisce Agipronews.



A proposito di Roma, con 200 milioni si potrebbero "doppiare" gli acquisti fatti fino a ora dai giallorossi (98 milioni tra i vari Cristante, Diawara, Lopez e Spinazzola, secondo Transfermarkt), con l'avanzo di qualche "spicciolo".



A voler spendere la cifra in un'unica soluzione, invece, si potrebbe comprare l'intera rosa del Torino (circa 200 milioni il valore dei attuale dei granata) oppure si potrebbe pagare la clausola rescissoria originaria fissata dall'Atletico Madrid per Griezmann, per lasciare l'Atletico Madrid, fissata a 200 milioni tondi prima della querelle con il Barcellona che invece l'ha preso per 120. E ancora, ravanando a piene mani nel mercato estivo, si potrebbe costruire una difesa da sogno strappando alla Juventus il neoacquisto Matthijs De Ligt e al Torino Armando Izzo, difensori solidi e tecnici, che non disdegnano il gol: per il primo la nuova clausola è da 150 milioni, per il secondo da 50 tondi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA