Estate, la Riviera romagnola punta sulla danza sportiva: RivieraDanza al via dal 1° luglio

La Riviera romagnola per l'estate 2021 punta tutto sulla danza sportiva. Balli in abito lungo, street dance, Lindy Hop o polka romagnola, sarà RivieraDanza il nuovo appuntamento che farà ballare tutta la Riviera romagnola, in cui sono coinvolti 12 comuni, da Comacchio a Cattolica, nel clou dell'estate dal 1 luglio al 12 settembre. RivieraDanza è il cartellone di spettacoli, festival, appuntamenti, mostre, rassegne cinematografiche, workshops, dedicati al ballo, declinato in tutte le sue forme.

Farà ballare, parlare di ballo, assistere alle evoluzioni delle stelle più ammirate, frequentare corsi di perfezionamento. Un calendario originale nato nel luogo dove il ballo da sempre si esprime con più energia, con tante serate dedicate al movimento dal Lindy Hop, alla classica, alla street dance. L'obiettivo di questo nuovo format di proposta turistica è quello di promuovere la vacanza sportiva e di sano divertimento. Tutti gli eventi su https://www.rivieradanza.com.