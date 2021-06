Bologna, torna all'aperto Quattrozampeinfiera: 19 e 20 giugno la due giorni pet friendly più famosa d'Italia

Quattrozampeinfiera ricomincia all'aperto da Bologna. Quattrozampeinfiera, la due giorni pet friendly più famosa d'Italia ricomincia da Bologna e sarà il Parco Nord, nel weekend del 19 e 20 giugno, ad ospitarla in versione outdoor. Il programma dell'evento dedicato agli animali da compagnia è stato presentato questa mattina nella sede di Confcommercio Ascom Bologna, dove sono intervenuti Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom Bologna e Donato Loria, ad di Events Factory Italy. Sabato 19 e domenica 20 giugno i visitatori potranno trascorrere due giornate di informazione, formazione e divertimento.

Accompagnati dai loro animali, non solo incontreranno le aziende per scoprire le novità di mercato, testare e acquistare prodotti ma potranno svolgere numerosissime attività sportive, sfilate e giochi. Il Parco Nord si trasformerà in un pet park, una grande area verde all'aperto per un divertimento assicurato e garantito. Sport, addestramento, giochi, prodotti alimentari e per la cura di cani e gatti caratterizzeranno le due giornate bolognesi. Un dj set, intratterrà i visitatori e li accompagnerà nei vari momenti. Sarà possibile anche pranzare 'open air' nell'area verde con i propri congiunti per rilassarsi all'aria aperta. Alla due giorni di Bologna seguiranno gli incontri di Napoli (18 e 19 settembre), di Milano (2 e 3 ottobre) e di Vicenza (20 e 21 novembre).