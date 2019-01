L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 20 al 27 gennaio: ecco come andrà segno per segno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le stelle favoriscono il segno delquesta settimana secondo le previsioni astrologiche di. Nel consueto appuntamento con, infatti, è stata stilata la classifica dei segni zodiacali. Sul podio dell'Oroscopo che va dal 20 al 27 gennaio anche ile ilFanalino di coda, invece, l'Ariete.I dubbi attanaglieranno le persone del segno dell'Ariete. Ci sono molte situazioni incerte che spingeranno a lottare soprattutto nei giorni lunedì 21 e martedì 22 gennaio. Il lavoro va bene, ma la settimana sarà all'insegna della ricerca della tranquillità.Al penultimo posto troviamo la Vergine. Il peggio sembra passato, ma il mese di gennaio è ancora troppo faticoso e il meglio arriverà a partire da febbraio. Tutto questo perché sembra difficile trascorrere il tempo con il proprio partner. Mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio sono giornate buone per l’aspetto finanziario e per i sentimenti.Decima posizione per i bilancini. La Luna sarà nel segno venerdì 25 e sabato 26 portando buone proposte e cambiamenti. Alcuni vorrebbero prendere e andare lontano, fare cose diverse, ma un conflitto interiore porta a rimanere dove si è.Per il Sagittario lunedì 21 e martedì 22 sono giornate importanti. Progetti e nuovi lavori in vista. Le cose inizieranno a muoversi ma il periodo migliore arriverà a fine mese. Attenzione all’amore e al sentimento della gelosia.Settimana non semplice per i Pesci che non vivranno serenamente le questioni di cuore. Necessario non essere troppo coinvolti. Mercoledì 23 e giovedì 24 sono giornate pesanti ma una situazione difficile sta per risolversi. Da febbraio tutto andrà meglio.A metà classifica troviamo l'Acquario, che recupera la forma fisica dopo giorni di stress intenso. Venerdì 25 e sabato 26 ottime giornate per i sentimenti. Questi sono mesi importanti per chi ha un’attività di tipo creativo.Con Saturno in opposizione si avvicina il momento della scelta. I nuovi amori, specialmente quelli nati a dicembre, sono importanti, ma chi è in ballo tra due storie deve decidere quale sia la più giusta. Cambiamenti in vista nei prossimi mesi.Dopo qualche tensione di troppo, nei prossimi giorni arriva il sereno per i Gemelli. Venerdì 25 e sabato 26 sono giornate positive, anche per l’amore. Da febbraio Venere non sarà più opposto e ci saranno buone notizie per i sentimenti.Qualche pensiero per lo Scorpione, che si sente abbandonato o reduce da una separazione. Restare troppo ancorati nel passato potrebbe precludere ottime possibilità in futuro. Domenica 27 gennaio la Luna è nel segno e porterà positività.Il Leone ha iniziato benissimo l’anno e continuerà ancora meglio nel corso dei prossimi mesi. Ci sono moltissimi pianeti a favore che aiutano a fare e disfare. Ai Leoncini piace comandare, ma devono ricordare di essere generosi anche in amore. Venerdì 25 e sabato 26 sono le giornate migliori.Medaglia d'argento per il Capricorno con Mercurio favorevole, almeno fino a giovedì 24. I progetti delle ultime settimane potranno rivelarsi in futuro e gli amori non dichiarati potrebbero venire allo scoperto. Febbraio si avvicina e Venere sarà positiva.Toro in splendida forma. In questo periodo si ritrovano certezze e arriveranno vantaggi professionali per chi ha un’attività creativa. Da marzo Urano entra nel segno e i cambiamenti saranno positivi. Grande settimana in amore.