Million Day, i numeri vincenti di oggi venerdì 1 gennaio 2021

Su Leggo.it in diretta l'estrazione del Million Day di venerdì 1 gennaio 2021. I cinque numeri vincenti: 10 - 25 - 39 - 11 - 50. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro. A dicembre record di vincite in un solo giorno: Venerdì 11 assegnati 5 PREMI MILIONARI e 264 vincite da 1000 € in tutta Italia. Ad oggi il numero dei milionari grazie al MillionDAY sale a 144.

NUMERI VINCENTI DI OGGI 1 GENNAIO 2021

10 - 25 - 39 - 11 - 50

