Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 6 aprile 2021: numeri vincenti e quote

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 6 aprile 2021. I numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 7 - 27 - 73 - 77 - 78 - 89. Numero Jolly 26, Superstar 41. Nessun 6 né 5+, sono stati invece estratti quattro '5' da oltre 46mila euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del prossimo concorso è arrivato alla cifra record di 133 milioni e 800 mila euro.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince con determinato estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Estrazioni del Lotto di oggi martedì 6 aprile

Estrazioni del Superenaltotto di stasera

Quote della sestina vincente del Superenalotto

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI MARTEDÌ 6 APRILE

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso odierno, martedì 6 aprile 2021. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si inizia intorno alle ore 20. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

LOTTO , LE RUOTE

BARI 53 28 38 56 87

CAGLIARI 51 75 21 39 41

FIRENZE 19 8 22 86 48

GENOVA 80 40 2 24 72

MILANO 77 21 14 27 11

NAPOLI 55 41 42 59 77

PALERMO 5 82 84 29 28

ROMA 59 41 79 24 84

TORINO 68 74 29 25 73

VENEZIA 1 21 44 11 40

NAZIONALE 86 12 89 62 15

ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente, come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera parte da 129.900.000.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

7 27 73 77 78 89

Numero Jolly 26

Superstar 41

10ELOTTO, I NUMERI

1 5 8 19 21 22 28 38 40 41 51 53 55 59 68 74 75 77 80 82

Numero Oro 53

Doppio Oro 53 28

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 46.606,95

Punti 4: 737 totalizzano Euro: 257,51

Punti 3: 26.221 totalizzano Euro: 21,79

Punti 2: 365.153 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 30 totalizzano Euro: 25.751,00

Punti 3SS: 280 totalizzano Euro: 2.179,00

Punti 2SS: 1.710 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.922 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 19.259 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.479 totalizzano Euro: 336.975,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 133.800.000,00