Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 19 maggio 2018: i numeri vincenti e le quote

40 51 55 56 74 81

numero Jolly 35

numero Superstar 63



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 7 vincitori vanno 29.062,04 euro

Punti 4: ai 518 vincitori vanno 408,63 euro

Punti 3: ai 19.704 vincitori vanno 31,88 euro

Punti 2: ai 315.034 vincitori vanno 6,15 euro



SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella: nessun vincitore

4 Stella: nessun vincitore

3 Stella: ai 95 vincitori vanno 3.188,00 euro

2 Stella: ai 1.406 vincitori vanno 100,00 euro

1 Stella: agli 9.870 vincitori vanno 10,00 euro

0 Stella: ai 23.968 vincitori vanno 5,00 euro

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

02 16 21 30 35 37 40 46 48 53 55 59 64 65 66 72 75 77 78 86

numero Oro 30

doppio oro 30 21

Suledidi: ecco tutti i numeri vincenti e le quote. Nel concorso del Superenalotto non ci sono stati 6 né 5+1: il jackpot è così salito a 37 milioni e 500 mila euro. La prossima estrazione è prevista per martedì 22 maggio 2018.BARI 30 21 77 60 33CAGLIARI 35 66 86 13 69FIRENZE 53 35 40 48 22GENOVA 64 72 33 78 87MILANO 65 16 47 01 39NAPOLI 02 37 31 27 57PALERMO 21 75 24 59 20ROMA 21 46 04 36 79TORINO 59 48 57 22 12VENEZIA 78 55 59 87 07NAZIONALE 03 49 33 70 24