Lotto, estrazioni di oggi 5 aprile. Superenalotto, nessun "6" ma un "5+" da 630 mila euro

Nessun '6' al Superenalotto ma un '5+' da 630.000 euro giocato a Venegono Inferiore in provincia di Varese. La combinazione vincente estratta premia anche dieci realizzatori del '5' con 20.356 euro. Il jackpot stimato per la prossima estrazione sale a 125,3 milioni di euro.

66 51 83 90 70

57 35 24 54 72

60 8 79 57 73

18 53 78 37 28

4 75 61 73 89

6 44 78 84 21

64 84 24 47 16

57 60 80 46 30

37 36 86 41 52

37 46 17 7 85

78 3 80 52 27

Concorso Superenalotto/SuperStar n.41 di oggi 5 aprile 2018, i numeri vincenti

7-27-55-63-73-77

Jolly: 33

Superstar: 37

