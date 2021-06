Italiani in vacanza, cosa scelgono: 9 su 10 preferiscono l'albergo

Nove italiani su dieci preferiscono un albergo a una casa in affitto per le proprie vacanze. Sarà che la pandemia ha costretto tutti a stare in casa per più di un anno oppure la convinzione di trovare ambienti meglio sanificati: d'estate ora si preferisce "cambiare aria" a tutti gli effetti, anche a discapito di un conto più salato. L'88,8% dichiara infatti di preferire un soggiorno in albergo secondo una ricerca commissionata dalla Federalberghi, in collaborazione con Cfmt, ad Antonio Preiti di Sociometrica.

Lo studio si colloca in un contesto molto particolare: a poca distanza dalla fase più nefasta della pandemia, nel momento in cui le restrizioni vanno allentandosi e ci si affaccia alla stagione estiva con un impulso molto forte per la ripresa, a fronte anche di una campagna vaccinale che sta dando maggior sicurezza agli italiani che intendono programmare una vacanza, principalmente nel proprio Paese. Gli italiani trovano che gli alberghi siano meglio custoditi e che possano giovarsi di tanti addetti che si preoccupano degli aspetti igienici e sanitari. Inoltre, si rivela essenziale per il 55% degli intervistati, la circostanza che durante il soggiorno in albergo si è serviti: non si è sostanzialmente costretti a dedicarsi ai lavori domestici. Il soggiorno in hotel rappresenta la vita ideale per il 31,7% degli Italiani in quanto ci si sente liberi di perseguire ciò che si vuole maggiormente (28,1%) e si presenta come un mondo pieno di possibilità, perché in albergo si possono trovare persone interessanti, persone con cui condividere lo stesso stile di vita e le stesse ambizioni (37,9%). Inoltre, l'albergo fa parte del vissuto degli italiani tanto che il 48,3% non si pone neppure la domanda su dove andare a dormire, perché per loro l'albergo è la scelta più ovvia, automatica e convinta. Secondo la ricerca l'albergo condensa e rappresenta al massimo livello lo stile italiano dell'ospitalità.