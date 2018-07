Ikea ritira dal mercato i distributori di acqua per animali: «Cani e gatti rischiano il soffocamento»

di Alessia Strinati

ha ritirato dal mercato ilper cani e gatti. Pare che il prodotto possa mettere a rischio la vita degli animali domestici visto che il cane o il gatto che la usano potrebbero restare con la testa incastrata nella campana di plastica che contiene l'acqua, rischiando in questo modo di soffocare.Qualora qualcuno lo avesse acquistato, l'azienda, con una nota, invita tutti a no utilizzarlo e a restituirlo presso uno dei negozi dove il personale si occuperà di effettuare il rimborso. La decisone è arrivata dopo la segnalazione di due decessi: due animali domestici sono rimasti incastrati con la testa nel dispencer, restando soffocati.«Siamo estremamente dispiaciuti per gli avvenimenti che hanno portato al soffocamento dei due cani. Sappiamo che, per molti nostri clienti, gli animali domestici sono componenti della famiglia molto importanti e amati. La sicurezza è la massima priorità per Ikea e per questo abbiamo deciso di ritirare dal mercato il distributore di acqua Lurvig», ha dichiarato uno dei manager dell'azienda.