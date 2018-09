Spende 20 euro per il Gratta e Vinci e vince 5 milioni: donna sviene in tabaccheria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È svenuta un attimo dopo aver scoperto di essere diventata milionaria la donna che quest'oggi, a, si è accaparratacon un Gratta e Vinci. La donna, dopo aver grattato un biglietto da 20 euro, ha avuto uno svenimento in tabaccheria, per poi riprendersi poco dopo. La neo milionaria è una donna grossetana, con figli, cliente affezionata della tabaccheria che si trova a due passi dal tribunale di Grosseto, che oggi è stata "visitata" per tutto il giorno da decine di persone che chiedevano informazioni sulla vincita record.«Si tratta di una cliente che vuole rimanere anonima - ha detto il titolare della tabaccheria - una signora che si merita tutta questa fortuna perchè è davvero una persona perbene». Prontamente soccorsa la donna ha condiviso la sua gioia con i titolari della tabaccheria e poi è scomparsa. «Le abbiamo fatto i complimenti - ha proseguito il titolare del locale - quel biglietto l'ho ordinato io insieme ad altri e gliel'ho venduto proprio io. Che dire: è stata un'emozione fortissima anche per me».