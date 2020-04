Inserto omaggio: alla domenica si gioca con Il Gazzettino

Cruciverba, Sudoku, Ruota della Fortuna, Vero o Falso, Trova l'intruso e ancora Lo sapevi che ..., L'Anagramma, Cerchia le parole, Il Labirinto, Trova le differenze, Le Bandiere, Hidato, Puzzle, Ghigliottina e Trova l'ombra corretta.

Sono alcuni giochi che troverete a partire da domenica prossima con Il Gazzettino.

Un inserto di 4 pagine in omaggio che vi farà compagnia durante questo periodo di quarantena per allietare il pomeriggio domenicale ed esercitare vista e intelletto.

