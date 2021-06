Firenze riparte con una nuova piattaforma per visitare la città

A Firenze il turismo riparte dalla tecnologia e una nuova piattaforma propone visite inedite della città. Un'iniziativa che ha coivolto già oltre100 albergatori. Si tratta Destination Florence Plus, creata per offrire un'offerta unica e unificata, che possa rilanciare Firenze come meta turistica dopo l'emergenza sanitaria del Covid-19, presentando la città «come non l'hai mai vista». Le strutture aderenti propongono su Destination Florence Plus tariffe esclusive che includono altri servizi disponibili soltanto sul marketplace ufficiale.

L'iniziativa, infatti, è nata per coinvolgere gli albergatori e, a cascata, tutti gli altri operatori della filiera turistica di Firenze e dei suoi dintorni con l'obiettivo di fare sistema e offrire i migliori servizi alle migliori tariffe per spingere tutti insieme la ripresa di un turismo più consapevole. L'iniziativa è frutto di una stretta collaborazione tra gli operatori all'interno del Destination Florence Convention & Visitors Bureau che ha portato alla nascita di una piattaforma ufficiale con tariffe alberghiere disponibili esclusivamente su 'Destination Florence Plus', operatori turistici selezionati in base alla qualità e l'obiettivo di reinvestire tutto sul territorio. Per ogni camera prenotata su, il visitatore ha diritto a un codice promozionale con sconti fino al 30% su una selezione di prodotti turistici, tra tour, esperienze e degustazioni. Tra questi, ci sono un tour in sidecar con arrivo alla splendida distilleria del Gin 'Peter in Florencè per una visita guidata con degustazione; un tour agli Uffizi la mattina presto per godersi i capolavori della Galleria senza folla; una passeggiata a cavallo nel Chianti con degustazione di vino.