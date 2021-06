Estate, week-end tra castelli e panade: il Fai lancia la Festa dei Circondari

Week-end tra castelli e panade, il Fai lancia la Festa dei Circondari. Una speciale visita al Castello di Avio (TN) per proseguire poi in passeggiata lungo la strada romana fino alla Pieve. La Villa dei Vescovi di Luvigliano di Torreglia (PD) raccontata dagli stessi gli abitanti del borgo e poi un tour in barca lungo il Canale Battaglia. E ancora un pomeriggio alle Saline Conti Vecchi alla scoperta delle panade, il piatto tipico di Assemini (CA), o a creare i tipici cestini con il giunco di Capoterra. E poi, testare i fiscoli o l'olio salentino all'Abbazia di Santa Maria di Cerrate (LE), immaginandosi poi guerriero alla Torre dei Cavallari del XVI secolo, eretta a difesa di costa e masserie.

Sono alcuni degli appuntamenti della Festa dei circondari, due giorni di visite, incontri, itinerari e scoperte che il Fai Fondo per l'Ambiente Italiano dedica per la prima volta ai «circondari» dei suoi beni, sabato 19 e domenica 20 giugno. Un doppio appuntamento tra storia, arte e natura, che aprirà contesti di straordinaria bellezza e inestimabile valore culturale, ricchi di piccoli e grandi tesori, talvolta poco noti o sconosciuti persino a chi abita lì, a pochi passi. Da Nord a Sud, saranno nove i beni del Fai protagonisti del ricco calendario di proposte. Dentro ai beni, i territori si racconteranno con incontri, narrazioni, laboratori, piccoli eventi musicali, mostre di prodotti locali, degustazioni, aperitivi e cene. Ma la festa si estenderà soprattutto fuori dai beni, lungo itinerari suggeriti, da percorrere soli o accompagnati da guide, a piedi o in bicicletta, in macchina e perfino in barca, alla scoperta di borghi, chiese e palazzi, piccoli musei, aree archeologiche e naturalistiche, botteghe, aziende agricole e ristoranti. In tutto 100 luoghi di interesse culturale, per altrettante mete di turismo di prossimità, vicino alle città e facilmente accessibili (info: www.festadeicircondari.it)