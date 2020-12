Superenalotto, estrazione di oggi lunedì 7 dicembre 2020: numeri vincenti e quote

In diretta su Leggo.it le estrazioni del Superenalotto di oggi lunedì 7 dicembre 2020. Essendo martedì 8 dicembre un giorno festivo, l'estrazione del Superenalotto viene "recuperata" anticipandola ad oggi. La sestina vincente del Superenalotto: 1 - 6 - 20 - 25 - 70 - 90. Numero Jolly 89, SuperStar 45. Nessun '6' né '5+1', centrati invece 20 '5' per una quota di 6.354,36 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 75 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

1 6 20 25 70 90

Numero Jolly 89

SuperStar 45

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 20 € 6.354,36

punti 4 1.510 € 86,00

punti 3 35.299 € 11,05

punti 2 359.767 € 5,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

