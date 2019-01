Estrazioni Lotto e Superenalotto di lunedì 7 gennaio 2019: dalle 20 tutti i numeri vincenti

Le estrazioni del Superenalotto di lunedì 7 gennaio 2019: dalle 20 i numeri vincenti, a seguire saranno pubblicate anche le quote. Le estrazioni sono eccezionalmente di lunedì per “recuperare” la sosta durante le festività natalizie e di Capodanno. Domani torneranno regolarmente anche le estrazioni del Lotto. Nell'ultima estrazione non siè registrato nessun 6 né 5+, il jackpot del Superenalotto sale così a 87,4 milioni di euro.



SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.3 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 20.828,21

Punti 4: 436 totalizzano Euro: 243,22

Punti 3: 16.253 totalizzano Euro: 19,64

Punti 2: 230.899 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 24.322,00

Punti 3SS: 50 totalizzano Euro: 1.964,00

Punti 2SS: 941 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 5.456 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 11.501 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 7.475 totalizzano Euro: 186.875,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 87.700.000,00

3 8 28 45 55 58Numero Jolly 1Superstar 36