Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 6 febbraio 2021: i numeri vincenti e le quote

Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 6 febbraio 2021. Questi i numeri vincenti del Superenalotto: 36 - 49 - 66 - 61 - 76 - 50 - Jolly 82 - Superstar 87. Non ci sono stati 6 né 5+: ecco tutte le quote. Per la prossima estrazione, prevista per martedì 9 febbraio, il jackpot per la sestina del Superenalotto sale a 104 milioni e 300 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 28 22 88 83 70

CAGLIARI 35 07 52 72 77

FIRENZE 19 25 58 65 35

GENOVA 31 52 87 27 71

MILANO 32 22 27 14 28

NAPOLI 75 19 28 80 62

PALERMO 36 78 82 86 45

ROMA 68 50 73 11 67

TORINO 26 36 53 52 21

VENEZIA 49 61 02 12 47

NAZIONALE 62 27 05 57 19

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

36 - 49 - 66 - 61 - 76 - 50

numero Jolly 82

numero Superstar 87

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessun vincitore



Punti 5+1 nessun vincitore



Punti 5 ai 6 vincitori 40.179,23 euro



Punti 4 ai 476 vincitori 522,51 euro



Punti 3 ai 19.510 vincitori 38,04 euro



Punti 2 ai 339.281 vincitori 6,76 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

6 stella nessun vincitore



5+1 stella nessun vincitore



5 stella nessun vincitore



4 stella ai 2 vincitori 52.251 euro

3 stella agli 88 vincitori 3.804 euro

2 stella ai 1.501 vincitori 100 euro

1 stella ai 10.720 vincitori 10 euro

0 stella ai 26.845 vincitori 5 euro

10ELOTTO, I NUMERI ESTRATTI

07 19 22 25 26 28 31 32 35 36 49 50 52 58 61 68 75 78 87 88

numero Oro 28

doppio Oro 28 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA