Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni e i numeri vincenti di sabato 15 giugno 2019. I numeri vincenti del Superenalotto in diretta. Le ruote del Lotto e i numeri vincenti del 10eLotto li troverete qui in basso. Nessun 6 né 5+ nemmeno in questa estrazione del Superenalotto: in sette hanno però indovinato 5 numeri, e si si sono portati a casa oltre 34mila euro. Il jackpot da record, il più alto del mondo, sale così per il prossimo 6 a euro 171.200.000,00



LOTTO, LE RUOTE

BARI 1 29 36 2 47

CAGLIARI 52 43 71 80 40

FIRENZE 74 59 56 49 79

GENOVA 69 19 56 34 32

MILANO 59 47 55 53 38

NAPOLI 56 70 49 1 40

PALERMO 11 36 55 38 61

ROMA 23 64 84 30 42

TORINO 14 51 83 82 79

VENEZIA 24 20 52 56 5

NAZIONALE 78 20 84 52 13

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



4 23 43 47 74 82

Numero jolly 73

Numero Superstar 9

NUMERI 10ELOTTO

1 -11 - 14 - 19 - 20 - 23 - 24 - 29 - 36 - 43

47 - 51 - 52 - 56 - 59 - 64 - 69 - 70 - 71 - 74

NUMERO ORO: 1

DOPPIO ORO: 1 e 29



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.72 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 23.700,17

Punti 4: 985 totalizzano Euro: 296,53

Punti 3: 33.720 totalizzano Euro: 25,93

Punti 2: 514.218 totalizzano Euro: 5,26

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 29.653,00

Punti 3SS: 171 totalizzano Euro: 2.593,00

Punti 2SS: 2.923 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 19.253 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 42.153 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 19.764 totalizzano Euro: 494.100,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 171.200.000,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA