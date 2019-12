Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 dicembre 2019: centrato un 5+ da 583mila euro

estrazioni di Lotto , Superenalotto e Ledi

martedì 3 dicembre 2019: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 4 5 8 22 48 83. Numero Jolly 47, Superstar 66. Nessun 6, centrato un 5+ da oltre 583mila euro. Il jackpot a disposizione per la prossima estrazione è di 41 milioni e 300 mila euro.







LOTTO, LE RUOTE

BARI 47 55 4 87 54

CAGLIARI 61 55 28 79 42

FIRENZE 59 61 2 12 17

GENOVA 77 17 50 69 60

MILANO 84 7 52 21 42

NAPOLI 80 27 17 83 45

PALERMO 60 87 31 85 59

ROMA 78 14 81 33 82

TORINO 22 2 49 54 7

VENEZIA 74 33 13 18 63

NAZIONALE 51 65 55 66 27



SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

4 5 8 22 48 83

Numero Jolly 47

Superstar 66 di,: i numeri vincenti e le quote. La. Nessun 6, centrato un 5+ da oltre 583mila euro. Il jackpot a disposizione per la prossima estrazione è di 41 milioni e 300 mila euro.

10ELOTTO, I NUMERI

2 4 7 14 17 22 27 28 33 47 55 59 60 61 74 77 78 80 84 87

Numero Oro 47

Doppio Oro 47 55



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 583.498,81

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 15.709,59

Punti 4: 1.349 totalizzano Euro: 143,75

Punti 3: 40.118 totalizzano Euro: 14,45

Punti 2: 484.226 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 14.375,00

Punti 3SS: 130 totalizzano Euro: 1.445,00

Punti 2SS: 2.071 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.845 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.955 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 13.898 totalizzano Euro: 347.450,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 41.300.000,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA