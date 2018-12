Estrazioni Lotto e Superenalotto del 24 dicembre 2018. Nessun 6 né 5+, jackpot a 82,3 milioni

le estrazioni si sono tenute in via eccezionale ieri vigilia di Natale, lunedì e non oggi, giorno di Natale. Questi i numeri vincenti. La sestina vincente del Superenalotto è 12 19 36 42 77 87 Numero Jolly 47, Numero Superstar 86. Il Super-jackpot è a 81,4 milioni di euro).

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.154 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 31.937,05

Punti 4: 519 totalizzano Euro: 314,95

Punti 3: 21.309 totalizzano Euro: 23,01

Punti 2: 326.066 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 31.495,00

Punti 3SS: 74 totalizzano Euro: 2.301,00

Punti 2SS: 1.306 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.130 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 16.661 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 11.446 totalizzano Euro: 286.150,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 82.300.000,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI 15 10 75 86 49CAGLIARI 17 29 72 19 58FIRENZE 18 88 20 1 6GENOVA 10 5 42 65 20MILANO 19 78 7 87 80NAPOLI 1 81 77 59 16PALERMO 80 1 53 32 77ROMA 29 54 20 73 67TORINO 6 44 5 88 89VENEZIA 72 87 52 6 12NAZIONALE 57 43 73 36 90La combinazione vincente del Superenalotto (jackpot 81,4 milioni di euro) è la seguente: