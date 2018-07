Lotto, le estrazioni di oggi 12 luglio in diretta dalle 20. Superenalotto, jackpot a 13 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, dalle 20 le estrazioni in tempo reale su Leggo.it. Attesa soprattutto per il Superenalotto, arrivato al concorso n.83 dell'anno 2018: 13 milioni di euro il jackpot, dopo la vincita di meno di un mese fa da 54 milioni e quella record, da oltre 130 milioni, a Caltanissetta dello scorso aprile.Su questa pagina potrete trovare i numeri vincenti delle ruote del Lotto, quelli del concorso 10eLotto collegato all'estrazione del Lotto, e la sestina vincente e le quote del Superenalotto.