Detto Fatto, la telefonata per Jonathan Kashanian sconvolge Bianca Guaccero: ma la verità è un'altra

Detto Fatto, caos in diretta. Arriva una telefonata per Jonathan Kashanian, Bianca Guaccero allibita. Pomeriggio movimentato oggi nel factual show di Rai2. Durante la consueta rubrica di gossip "Superclassifica Jon", è arrivata una telefonata per l'ex gieffino e Bianca Guaccero è rimasta senza parole. Ma non è come sembra.

Al telefono la voce di una donna: «Jonathan Kashanian è un ipocrita. Mi ha tradito con mia cugina durante il compleanno di mio padre. Da quel flirt è nato un figlio». Il tutor rimane senza parole, poi quando viene nominato un ipotetico figlio commenta: «Sarebbe l'unica bella notizia, vorrei un figlio».

Bianca Guaccero, che fino a quel momento ha finto di non sapere niente, sbotta a ridere: «È tutto il giorno che organizziamo lo scherzo». Risate in studio.



