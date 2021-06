Alimetazione, la cucina è sempre più green: ecco il corso delle stelle verdi della Michelin

La cucina è sempre più green. Un nuovo corso interamente dedicato alla cucina ecosostenibile basato sui valori rappresentati dalle stelle verdi della Michelin: è questa la novità che sarà proposta a partire da settembre, con il prossimo anno didattico, da Italian Chef Academy, Accademia di Arti culinarie nata oltre 10 anni fa con sede a Roma con un percorso di studio focalizzato sulla sostenibilità e lo stile di vita green. Il nuovo piano didattico, finalizzato a rafforzare l'impegno della scuola di cucina e pasticceria verso sostenibilità ambientale e green, sarà presentato a Roma il 30 giugno presso Villa Blumenstihl.

Un Saor di libertà all'osteria dell'integrazione

L' accademia è dotata di un orto naturale nutrito con compost «domestico» prodotto in sede ed oltre 300 piante di erbe aromatiche. «Siamo stati- afferma Daniela Galdi, direttrice dell'Accademia- pionieri in diversi settori. Nel 2016 abbiamo dato vita alla prima web radio interamente dedicata al food raggiungendo oltre un milione e mezzo di visite nel corso degli ultimi anni. Gli studenti possono ascoltare i podcast sulla cucina e partecipare attivamente alla programmazione radiofonica rilasciando interviste o raccontando le esperienze fatte in ambito professionale dopo aver terminato gli studi. Il nostro obiettivo didattico consiste nel riuscire a far capire come funziona realmente il mondo del lavoro nella ristorazione, per non creare false illusioni nei ragazzi.»