Chiara Nasti, webstar di lusso: «Spendo tutto per scarpe e gioielli»

di Nicole Cavazzuti

Napoletana, fashion blogger, webstar con oltre un milione di follower su Instagram, ex collaboratrice di Piero Chiambretti, ex concorrente di Dance Dance Dance, Chiara Nasti ha partecipato all’edizione 2018 de L’isola dei famosi (lasciandola dopo sei giorni perché le mancava il fidanzato, Ugo). E ora ha lanciato una linea di prodotti per capelli con Sunsilk. La incontriamo negli studi di Attila & Co, a Milano.Solare e sorridente, indossa una camicia di seta rosa con stelle glitterate e micro short di jeans. Ma il toc più fashion sono le scarpe nere fascianti e con tacco alto. «Lo ammetto, per scarpe firmate e gioielli spendo un sacco! Ma mi sembrano sempre soldi ben spesi», ci racconta Chiara Nasti. Che è diventata popolare cinque anni fa quando ha aperto il suo blog sulla scia del successo del celeberrimo "The blonde salad" di Chiara Ferragni.