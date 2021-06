Chiara Ferragni lancia il thermos per le vacanze con l'occhio. Ecco il prezzo. Fan increduli: «O mio dio...». Dopo la macchina del caffé firmata Nespresso X Chiara Ferragni, arriva anche la tazza da viaggio, per avere sempre un caffé caldo a portata di mano anche in vacanza.

La Nomad Travel Mug, questo il nome sul sito Nespresso, è disponibile in rosa ed è decorata con l'iconico occhio Chiara Ferragni Collection. Il costo del thermos glamour è di 29 euro. Sul profilo Instagram Chiara Ferragni Brand viene presentato così: «Il caffé che stavi aspettando...».

Immediati i commenti entusiasti dei follower: «È bellissima, la voglio!». E ancora: «O mio dio, stupenda». In vendita, oltre alla tazza da viaggio, la macchina del caffé con l'occhio dal costo di 169 euro e tanti altri articoli limited edition brandizzati Chiara Ferragni. Si attende il sold out.