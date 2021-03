Asparagi e uova re della primavera: i menu dei ristoranti (tutti in modalità asporto)

La Pasqua segna da sempre, e dunque onora anche a tavola, l'inizio della primavera e l'esplosione della natura e dei suoi sapori, negli orti e nei campi. In questo periodo comanda l'asparago, il cui regno che durerà, da tradizione, fino a metà giugno - è appena insidiato dalle straordinarie erbette di campo stagionali (dai bruscandoli agli agretti, dalle ortiche ai carletti al tarassaco). E l'accostamento con l'uovo produce autentiche meraviglie. Ormai allenatissimi a lavorare in modalità asporto o consegna a domicilio, i ristoranti anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno preparando con grande dedizione all'assalto di una clientela che anch'essa ormai abituata a godere pranzi e cene cucinate al ristorante ma consumate obbligatoriamente a casa sta già compulsando, con l'imbarazzo della scelta, le innumerevoli proposte: dalla trattoria al ristorante stellato, tutti sono pronti a celebrare e onorare comunque sia la Pasqua a tavola. E all'onore di tutti i menu, nessuno escluso, l'uovo (soprattutto nelle versioni pochet o fritto) e l'asparago sono immancabili.

Il mare nel piatto

Partendo dai colli di Asolo (Tv) dove Ermenegildo BAGGIO, chef e patron dell'omonima locanda, apre il suo menu pasquale con un Uovo pochet, panatura dorata e crema di asparagi bianchi. Scendendo verso il mare, a Jesolo Paese, lo storico da GUIDO accompagna la Granseola con gli asparagi e l'ovetto di quaglia mentre a Jesolo Lido, c'è il Branzino con uova e asparagi da premio di OMAR e a Cortellazzo, Al TRAGHETTO offre l'Insalata di gambero con radicchio e asparagi o il Branzino con asparagi alla brace e patate affumicata.

Fra Mestre, Treviso e Venezia non possono mancare due capisaldi della tradizione declinata con un pizzico di moderata innovazione. L'Osteria al TURBINE di Marocco di Mogliano Veneto (Tv) con i suoi Tortelli ripieni di crema all'uovo con salsa di asparagi e bruscandoli e pecorino, ormai diventati un must, e l'OSTERIA IN VIAGGIO (il ristorante-roulotte anni sessanta di Giovanna e Renato) che prepara per Pasqua lo Strudel di verdure di primavera con dressing di uova biologiche e menta e le Mezzelune farcite di Morlacco e asparagi di Badoere.

Brunch di Pasquetta

A Roncade (Tv) c'è un'altra insegna storica della cucina veneta, i GALLI: qui Monica Pasin, chef e proprietaria, fa venire l'acquolina in bocca con la Piccola Catalana di crostacei con sformato di asparagi. A Padova, in pieno centro, il brunch di Pasquetta di Antonio FERRARI prevede la Frittata di erbette con prosciutto affumicato ed asparagi, mentre la Trattoria NALIN (a Campodarsego) onora la tradizione con la Lasagnetta di asparagi, gambero e alici. Invece, a Montagnana, Silvia Moro del ristorante ALDO MORO, scende in campo con un goloso Tegamino di asparagi con prosciutto veneto e Morlacco e ricorda, per il fine pasto in dolcezza, la sua Colomba fatta in casa. A Selvazzano Dentro, la proposta della pasticceria D&G che è anche ristorante - prevede Uovo poché, insalatina di asparagi, scaglie di pecorino, crumble di pane al caffè.

A Mestre l'Ombra del GABBIANO, angolo Caneve-San Girolamo, ha pensato ad un Tortino di asparagi con uovo fritto e sfoglie di tartufo estivo, mentre l'Enoteca MACACO (zona via Mestrina) risponde con le buonissime, originali e poco conosciute, almeno da queste parti, Uova alla Benedict (ricetta molto british, ma squisita) e il Raviolone di ricotta e asparagi, fra i tanti assaggi del ricco Brunch pasquale (35 euro per un sacco di sfiziosi assaggi). A Ponte di Piave (Tv) la Locanda ROMA offre Gamberi, uova e asparagi.

Assaggi stellati

Asporti e delivery stellati, ovviamente, non mancano. Da Lonigo (Vi) dove il 2 stelle LA PECA porta in tavola gli Asparagi bianchi gratinati con sugo di germano e asparagi verdi alla curcuma fresca; a Vencò, in Friuli Venezia Giulia, Antonia KLUGMANN farà uscire dalle cucine del suo Argine (una stella) gli Asparagi bianchi e sambuco, con uovo pochè della fattoria Sant'Eliseo. A Pieve d'Alpago il DOLADA opta per la Mousse di asparagi e carletti alle violette e lo Scotch Egg: uovo croccante con rosole, spugnole e funghi primaverili.

Sempre succulente e attraenti le proposte ALAJMO: a Cortina, gli ultimi fuochi di Hostaria, il Temporary restaurant invernale, con un menu nel quale si trovano gli Asparagi con salsa olandese all'estragone e riduzione di barbabietola. Invece a Rubano (Pd), quindi prenotabili presso In.gredienti, nel menu di Pasqua ci sarà l'Uovo croccante di piselli su letto di salsa di asparagi e chorizo e in quello di Pasquetta l'Uovo molle con asparagi e salsa tartara.

