Piombino, torna 20eventi: ecco la seconda edizione del festival estivo del Comune

Torna a Piombino, in Toscana, la seconda edizione di 20eventi. Il festival estivo organizzato dal Comune di Piombino in collaborazione con l'associazione Pro Loco Piombino e «Storie di Cortile» del musicista Andrea Parodi, torna al piazzale d'Alaggio: grandi artisti, musica, teatro, commedia e opera lirica, questi gli ingredienti della seconda edizione. «20Eventi ha già dato prova di essere un format che funziona - dichiara il sindaco Francesco Ferrari - in grado di attrarre molteplici pubblici. Il successo della prima edizione ci ha dato la possibilità di sostenere concretamente la ripartenza del turismo in città con significative ricadute positive sul tessuto economico. 20Eventi piace ai piombinesi e, soprattutto, ai visitatori candidandosi a diventare uno degli appuntamenti più importanti della costa toscana». Oltre al programma artistico, quest'anno 20Eventi porta con sé importanti novità: Ford Blubay sarà il Main sponsor dell'evento insieme a P.I.M., Agroittica Toscana, Mannari Snc Escavazioni e Toscana energia. Al fianco del Comune di Piombino e di Pro Loco ci saranno anche Vivi Piombino e la Val di Cornia e Riolab mentre Radio Cuore, Radio Sportiva e Radio Piombino saranno media partner.

«L'anno scorso - commenta il vicesindaco Giuliano Parodi - abbiamo creato un festival che, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, ha riscosso successo in termini di partecipazione del pubblico e di risonanza mediatica. 20Eventi non è solo un'occasione di offrire cultura di livello nella nostra città: ci consente di attrarre turisti con ricadute positive per i lavoratori dello spettacolo, le attività commerciali e turistico/ricettive, e di creare un'offerta che racconti il nostro territorio ben oltre i suoi confini visto che, lo scorso anno, più della metà delle presenze proveniva da ogni parte della Toscana e non solo». Sono 26 le serate che formano il calendario del Festival. Si inizia giovedì 8 luglio con Eugenio Finardi insieme a Luigi Grechi De Gregori, Thom Chacon, Paolo Ercoli e Tony Garnier, lo storico contrabbassista di Bob Dylan. Presenta la serata Sara Chiarei. Poi, un fine settimana dedicato alle scuole di musica cittadine: venerdì 16 luglio sarà il momento del Crossroad music lab con lo spettacolo «Canzoni per una sera d'estate». Si prosegue sabato 17 luglio con il concerto del Circolo musicale Piombinese di Viviana Tacchella e domenica 18 luglio chiusura con «Una storia in un concerto», un'occasione per festeggiare i 20 anni di attività della Woodstock Academy. Luglio proseguirà con il Festival estivo - International Music Contest, che il 24 luglio, per la sua diciottesima edizione, cambia formula e si trasforma in un galà dedicato agli artisti emergenti.