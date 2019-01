Zalando, per le consegne la porta si apre da remoto

MILANO - I consumatori sembrano pronti ad aprire da remoto la porta di casa, consentendo al corriere di entrare in loro assenza per consegnare la merce acquistata online. È il risultato del test lanciato lo scorso autunno da Zalando in Belgio, insieme all'operatore postale belga, bpost, per capire la risposta delle persone a questo servizio innovativo. Nella prima fase del test, che ha coinvolto 750 consumatori online, il 50% ha affermato di sentirsi a proprio agio con questa tipologia di servizio. Nella seconda fase, negli appartamenti sono stati installati degli 'smart doorlock' e degli 'smart doorbell' (serrature e campanelli connessi) grazie ai quali, da remoto, i clienti hanno potuto aprire la porta della propria abitazione e dare accesso all'addetto per effettuare la consegna o il reso di un prodotto ordinato su Zalando.



Il risultato è stato che «il 90% dei clienti - spiega una nota - ha affermato di voler continuare a utilizzare questa tecnologia e che, una volta installato l'hardware e provato il servizio, ogni dubbio o preoccupazione sono scomparsi in favore dei benefici ottenuti e della comodità riscontrata». Il sistema funziona in modo molto semplice: al suo arrivo, il corriere suona lo 'smart doorbell' che è direttamente collegato allo smartphone del cliente, il quale lo identifica e apre la porta da remoto. Così, il corriere lascia il pacco ed esce. La consegna può essere seguita in streaming in modo che il cliente possa monitorare tutto ciò che avviene nella sua abitazione e interagire con l'addetto se necessario. Inoltre, può sempre decidere di non aprire la porta se non dovesse sentirsi a suo agio, per qualsiasi ragione.

